Randstad ziet alweer tekorten ontstaan, 'groot deel economie draait op volle toeren'

Uitzendconcern Randstad heeft alweer bijna net zoveel uitzendkrachten aan het werk als voor corona. Het bedrijf verwacht op korte termijn zelfs een flink tekort aan personeel. Want al hebben enkele sectoren het heel zwaar, het overgrote deel van de economie draait intussen op volle toeren, ziet Randstad.

"Wij kijken naar het niveau van 2019, pre-corona, en daar komen we steeds dichterbij", zegt Randstad-topman Jacques van den Broek. "We hebben het natuurlijk heel veel over de getroffen sectoren. Terecht ook, want je zal er maar in werken. Maar dat is minder dan 5 procent van de economie."

Het Centraal Bureau van de Statistiek becijfert het aandeel van getroffen sectoren als de horeca, vervoer, reisbureaus en recreatie en cultuur overigens iets hoger: vorig jaar zo'n 11 procent van de economie. In 2019 was dat nog 13 procent.

Vraag naar werknemers veranderd

Randstad zag zijn omzet in het eerste kwartaal wereldwijd met 6,4 procent stijgen ten opzichte van een jaar eerder. De omzet kwam uit op zo'n 5 miljard euro. De nettowinst steeg in dezelfde periode met 33 procent, naar 141 miljoen euro.

De vraag waar arbeidskrachten nodig zijn, is door corona wel veranderd, zegt Van den Broek. "E-commerce, logistiek, digitale technologie en alles wat daaromheen hangt, doen het prima. Het is een andere mix geworden, maar wij zijn wel weer terug."

Het bedrijf had wel ergens van terug te keren. Het uitzendbureau, ook eigenaar van uitzendbureau Tempo-Team, ontving in 2020 zo'n 80 miljoen euro aan loonsteun en zo'n 10 miljoen aan generieke steun. Maar nu dus niet meer. "De trend is onmiskenbaar", zegt Van den Broek. "In elk land waar wij zitten hebben we groei. Van Zuid-Amerika tot Zuid-Europa, en Nederland."

In het eerste kwartaal presteerde het bedrijf met name in Frankrijk en de Verenigde Staten beter dan het zelf had verwacht. In Nederland boekte Randstad een groei van 9 procent.

Tekort aan arbeidskrachten

Van den Broek vermoedt dat het bedrijf het tweede half jaar mensen tekort gaat komen. De komende tien jaar gaat het volgens hem om zo'n 100.000 mensen per jaar.

"Mensen uit de techniek moeten echt naar Nederland komen", zegt hij. "Als we als Nederland willen investeren in klimaat en infrastructuur, dan gaan we hier daar de mensen niet voor vinden. Dus we zullen Nederland populair moeten maken als welkom land."

Nederlanders die door de coronacrisis wel hun baan zijn kwijtgeraakt, roept hij op: "Kom eens bij ons langs, want er is heel veel ander werk. Misschien wil je met een bepaalde training iets anders gaan doen. Wij hebben jullie nodig."