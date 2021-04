Testen voor toegang: kleine honderd bezoekers positief

Bezoekers van het Fieldlab-optreden van Hazes - ANP

Van de 62.500 Nederlanders die tussen 27 maart en 17 april een gratis sneltest lieten doen via testenvoortoegang.nl, voorafgaand aan een uitje, bleken er 96 positief, dat is 0,15 procent. Dat meldt Lead Healthcare, het bedrijf dat de testen uitvoerde, in reactie op vragen van Nieuwsuur. Deze personen hebben geen toegang gekregen tot het evenement en hun positieve uitslag is doorgegeven aan de GGD. Sinds een paar weken kunnen mensen via testenvoortoegang.nl op kosten van de overheid een sneltest aanvragen die, indien negatief, in combinatie met een ticket toegang geeft tot een evenement of attractie die vallen onder de Fieldlabs of pilots.

Na aanhoudende protesten vanuit de samenleving en een dreigende staking bij de politie, krijgt de 538 Oranjedag, komende zaterdag in Breda, geen vergunning van de gemeente. Het Startschotgala in Lichtenvoorde (1 mei) besloot om het festival voor onbepaalde tijd uit te stellen. Beide evenementen rekenden zo'n tienduizend bezoekers.

Bij de Fieldlabs gelden binnen vrijwel geen coronaregels en wordt het gedrag van bezoekers en deelnemers onderzocht. Bij de pilots gelden wel basisregels, zoals afstand houden en het dragen van een mondkapje in binnenruimtes. De toegangstest geldt als extra maatregel. Bij de Fieldlabs wordt deelnemers gevraagd na afloop nog een (vrijwillige) test te doen, bij de pilots is dat niet het geval. Lead Healthcare is op dit moment de enige aanbieder van de sneltesten die nodig zijn om aan de experimenten mee te doen. De 96 positief geteste personen hadden geen enkel vermoeden dat ze het coronavirus onder de leden hadden. Ze kregen het verzoek in isolatie te gaan en hun uitslag is doorgegeven aan de GGD. "Het mes snijdt dus echt aan twee kanten", zegt David van Hartskamp van Lead Healthcare. Besmettelijk De gevoeligheid van sneltests is iets lager dan die van de PCR-test en vangt zo'n 80 procent van de personen die via PCR positief werden getest. Deels omdat wanneer iemand nog slechts een restje virus in neus of keel heeft, de PCR-test nog lang positief uitvalt. "De door een professional afgenomen sneltest pikt de besmettelijke personen er goed uit, dus als toegangstest is die behoorlijk betrouwbaar, zegt Mariet Feltkamp, viroloog bij het LUMC, en niet betrokken bij de pilots of Fieldlabs. Uitgaande van een gevoeligheid van 80 procent die gangbaar is voor sneltesten, zijn er ruim twintig personen binnengelaten die positief waren. De kans dat zij op dat moment ook besmettelijk waren, is echter klein.