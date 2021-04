Volleman komt ten val bij EK tijdens poging om eigen turnelement te krijgen

Tisha Volleman wilde iets speciaals doen op de openingsdag van de EK turnen in het Zwitserse Basel. Ze had gehoopt met een nog niet eerder vertoond kunststukje een balkelement naar haar vernoemd te krijgen, maar ze viel tijdens haar poging.

De 21-jarige Eindhovense deed tijdens de kwalificatie een salto voorover, overdwars op de balk. "Dus dat is een stuk smaller dan dat de balk eigenlijk al is," legt de turnster uit. "Het is echt een gevoelselement. Heel tricky, maar heel gaaf als je 'm landt."