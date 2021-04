Geen eigen turnelement Volleman, familie Wevers jubelt om drie EK-finaleplaatsen

Volleman landde met haar hakken op de balk en viel. "Het is nog nooit geturnd, dus het is niet voor niets moeilijk. Hopelijk kan ik het de volgende keer succesvol doen."

De 21-jarige Eindhovense deed tijdens de kwalificatie een salto voorover, overdwars op de balk. "Dus dat is een stuk smaller dan dat de balk eigenlijk al is," legt de turnster uit. "Het is echt een gevoelselement. Heel tricky, maar heel gaaf als je 'm landt."

Ook een finaleplaats zat er niet in voor Volleman bij de EK, het eerste grote toernooi sinds anderhalf jaar.

Bijzonder afscheid Wevers

Scheidend bondscoach Vincent Wevers zal dit weekend een gedenkwaardig afscheid beleven, want zijn beide dochters - Sanne en Lieke - plaatsten zich wel voor de finale op balk. Lieke kwalificeerde zich daarnaast ook voor de meerkampfinale, waarvoor Naomi Visser reserve is.

Turnbond KNGU maakte begin deze maand - na een periode vol berichten over grensoverschrijdend gedrag - bekend dat Wevers niet welkom is als coach bij de Olympische Spelen. Aimee Boorman, de oud-coach van topturnster Simone Biles, neemt het stokje van hem en Wolther Kooistra en Nico Zijp over.

Niet eerder stonden de zusjes Wevers samen in de balkfinale van een EK of WK. Met name de kwalificatie van Lieke is verrassend, Sanne werd in 2016 olympisch kampioene.