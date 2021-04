Met Kuipers en Makkelie heeft Nederland voor het eerst twee arbiters op EK

Het is de eerste keer dat er twee Nederlandse arbiters worden opgeroepen voor een EK of WK.

Het wordt voor de 48-jarige Kuipers zijn vijfde eindtoernooi. Hij floot eerder het EK van 2012 en 2016 en was ook actief op het WK 2014 en 2018. Op internationaal clubniveau floot hij onder meer de finale van de Champions League (2014) en de finale van de Europa League (2013 en 2018).

De 38-jarige Makkelie debuteert als scheidsrechter op een eindtoernooi. Hij was in 2018 wel als videoscheidsrechter actief op het WK. Makkelie was in 2020 de leidsman van de finale van de Europa League tussen Sevilla en Internazionale (3-2).

Kevin Blom en Pol van Boekel zullen op het EK als videoscheidsrechter actief zijn. Er is per EK-duel een team van vier videoscheidsrechters aanwezig.

Frappart 'support official', ook Argentijn op EK

Stéphanie Frappart, die op 16 maart de eerste vrouwelijke scheidsrechter werd bij een interland van Oranje, is door de UEFA aangewezen als 'support official'. Dat zijn arbiters die als vierde official of reserve-grensrechter gaan fungeren.

De Argentijn Fernando Rapallini maakt eveneens als scheidsrechter zijn opwachting op het EK. Hij maakt deel uit van een uitwisseling tussen de UEFA en de Zuid-Amerikaanse voetbalbond CONMEBOL.

De Spanjaard Jesús Gil Manzano bewandelt de omgekeerde weg en gaat op de Copa América (11 juni-10 juli) fluiten.

In 2016 maakten we onderstaande documentaire over Björn Kuipers en zijn scheidsrechtersteam.