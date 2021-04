India verrast door tweede coronagolf, veel mensen wanhopig

"Ik zoek een bed en zuurstof voor mijn moeder. Help alsjeblieft", schrijft een Indiase journalist op Twitter. "Ik zoek een bed voor mijn oom", zegt een ander. Het is een greep uit de berichten die de laatste dagen wanhopig worden gedeeld op sociale media. Mensen proberen elkaar te helpen, want aankloppen bij het dichtstbijzijnde ziekenhuis gaat niet overal. In sommige delen van India zijn geen bedden meer vrij.

Even had het enorme land het coronavirus onder controle: de eerste golf was achter de rug en veel was weer mogelijk. Inmiddels is India getroffen door een tweede, hevige coronagolf met veel besmettingen en doden. Ziekenhuizen kunnen de patiëntenstroom niet meer aan en er zijn onvoldoende zuurstof en medicijnen. De Indiase minister van Volksgezondheid zegt er alles aan de doen om de tekorten op te lossen. Hij zegt in gesprek te zijn met buitenlandse leveranciers.

Bovendien zijn er afgelopen nacht in een ziekenhuis in de westelijke stad Nashik zeker 22 mensen overleden die wél aan de beademing lagen. Een van de zuurstoftanks buiten lekte, waardoor de toevoer van zuurstof tijdelijk werd onderbroken.

In sommige gevallen is de nood voor zuurstof zo hoog, dat mensen zuurstofflessen stelen voor hun dierbaren. Dit depot in Demoh werd geplunderd: