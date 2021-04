Taak- en werkstraffen voor vier verdachten avondklokrellen Rotterdam-Zuid

De rechtbank in Rotterdam heeft vanmiddag vier verdachten veroordeeld voor hun aandeel in de avondklokrellen begin dit jaar. Alle vier waren ze betrokken bij de ongeregeldheden op 25 januari rond de Beijerlandselaan in Rotterdam. Een vijfde verdachte kwam niet opdagen. Zijn zaak wordt aangehouden.

De eerste die zich voor de rechter moest verantwoorden was een 18-jarige Rotterdammer. Hij stal bij de winkelplunderingen aan de Groene Hilledijk een pot voedingssupplementen, schrijft RTV Rijnmond. Hij werd veroordeeld tot een werkstraf van 60 uur, waarvan 40 voorwaardelijk.

Stenen gooien

Een 32-jarige Rotterdammer werd veroordeeld voor het gooien van stenen naar de politie. Hij kreeg 60 uur werkstraf. Volgens RTV Rijnmond hield de rechter rekening met de persoonlijke omstandigheden van de man, waardoor hij een celstraf ontliep.

Een 26-jarige man uit Barendrecht stond terecht omdat hij via sociale media zou hebben opgeroepen tot rellen. Hij werd veroordeeld tot 20 uur voorwaardelijke taakstraf. Een 20-jarige Rotterdammer kreeg 150 uur taakstraf, waarvan 75 uur voorwaardelijk, voor het vernielen van een abri. Ook moet hij 200 euro schadevergoeding betalen aan het Rotterdamse ov-bedrijf RET.

Nieuwe beelden

Volgens RTV Rijnmond vallen de straffen nu lager uit dan in de zaken die kort na de rellen voor de rechter kwamen. Toen moest er nog een duidelijk signaal worden afgegeven om nieuwe rellen te voorkomen.

Lang niet alle relschoppers zijn aangehouden. Tientallen beelden van verdachten staan nog altijd online. Volgende week komen daar nieuwe beelden bij van mensen die bij vernielingen en plunderingen betrokken waren, meldt de politie.