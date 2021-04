De Jong en Van Praag over uit elkaar vallen Super League: 'Lijkt dood en begraven'

"Ik voel tevredenheid omdat er een grote vorm van solidariteit is bij de supporters, de andere clubs, de UEFA en de FIFA", zegt Van Praag. "Ook ben ik blij met de woorden van Aleksander Ceferin (UEFA-voorzitter, red.) die zei dat de clubs die zich weer afkeerden van de Super League nog welkom zijn in de voetbalwereld."

"Ik denk dat duidelijk is geworden dat hier een grove inschattingsfout is gemaakt door de initiatiefnemers", zegt De Jong.

Ik heb niemand gehoord die hier voor was, dat is toch opmerkelijk bij een plan waarvan je hoopt dat het omarmd wordt.

"De supporters verdienen een pluim, hun protesten hebben zeker geholpen om dit onzalige plan te keren. Dat heeft de doorslag gegeven, maar het geheel geeft de kracht weer. Ik heb niemand gehoord die hier voor was, dat is toch opmerkelijk bij een plan waarvan je hoopt dat het omarmd wordt."

De Jong sluit zich daarbij aan. "Het is goed dat we in de afgelopen 48 uur gezien hebben dat niet alleen de bonden en competities, maar ook de fans zich duidelijk tegen de plannen hebben gekeerd."

Na minder dan een halve week lijkt de geest dus alweer terug in de fles. "De kracht van de supporters, met name in Engeland, was heel mooi", aldus Van Praag, net teruggekeerd uit het Zwitserse Montreux waar hij zijn laatste congres als lid van het uitvoerend comité van de UEFA bijwoonde.

Maar hoe is het dan mogelijk dat de twaalf clubeigenaren en voorzitters dachten dat de Super League een goed idee was? "Enerzijds was het onderschatting, anderzijds de acute geldnood en de behoefte aan nieuwe geldstromen om de clubs overeind te houden", denkt De Jong.

Van Praag kreeg al in de loop van dinsdagmiddag vanuit de wandelgangen bij de UEFA signalen door dat clubs bezig waren om zich terug te trekken. Intussen hebben negen van de twaalf clubs hun handen van het project afgetrokken.

'Rest trekt de keutel ook in'

Real Madrid en FC Barcelona hebben nog niks van zich laten horen, Juventus laat de deur naar de Super League in een andere constructie nog open. "Ik denk dat zij ook hun keutel intrekken", verwacht Van Praag.

Hij is niet bang dat de roep om hervormingen in de voetbalwereld groter zal worden na de mislukte coup van de twaalf clubs. "Nu is gebleken hoe met name de fans erover denken, is daar voorlopig geen sprake van."

Barcelona-trainer Ronald Koeman hield zich op een persconferentie op de vlakte op de Super League, maar richtte zijn pijlen wel op de UEFA.