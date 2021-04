'Project Brands' wordt steeds serieuzer bij Everton: 'Hier is alles om succesvol te zijn'

Everton is tevreden over het werk dat Marcel Brands tot nu toe heeft geleverd. De club uit de Premier League beloonde de technisch directeur daarom met een nieuw driejarig contract tot en met de zomer van 2024.

Brands werkt sinds medio 2018 voor Everton en kreeg het voor elkaar om in december 2019 toptrainer Carlo Ancelotti te contracteren. De Italiaan, die onder meer bij Juventus, Chelsea, Real Madrid en Bayern München heeft gewerkt, was zo enthousiast over de plannen van Brands dat hij een verbintenis tot en met medio 2024 tekende.

'Uitstekende werkrelatie'

Brands trad in januari 2019 eveneens toe tot het bestuur van Everton. "Marcel is niet alleen uitstekend in zijn werk, hij heeft ook een uitstekende werkrelatie met Ancelotti, de bestuursvoorzitter en mij", lichtte Everton-voorzitter Bill Kenwright toe.

"Het was belangrijk om de structuur en stabiliteit die we de afgelopen jaren hebben neergezet te behouden", aldus Kenwright. Ook grootaandeelhouder Farhad Moshiri gaf zijn fiat over de contractverlening van Brands.