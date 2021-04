Moscon heeft de smaak te pakken: tweede ritzege in Ronde van de Alpen

Gianni Moscon heeft na de eerste ook de derde rit in de Ronde van de Alpen gewonnen. De Italiaan van Ineos, die maandag na tweeënhalf jaar weer eens de armen in de lucht mocht steken, klopte na 162 kilometer koers Felix Grossschartner in een tumultueus sprintje.

Simon Yates kwam op 0.49 binnen in de groep met favorieten en blijft leider in het klassement.

Vroege vlucht

Net als dinsdag kregen de renners vanuit de start meteen een stevige beklimming voor de kiezen. Op de flanken van de Piller Sattel-pas liet Chris Froome zich even zien, maar toen de vlucht van de dag gevormd werd, was de drievoudig Tourwinnaar er niet meer bij.

Thibaut Pinot schoof wel mee in de omvangrijke kopgroep, maar viel daaruit weg na een lekke band. De Piller Sattel was zeker niet de enige beklimming van de dag, maar ondanks een gestage achtervolging onder aanvoering van de ploeg van leider Simon Yates hield de kopgroep knap stand.

Op het laatste klimmetje, op zo'n 25 kilometer van de finish, ging Moscon in de aanval en hij kreeg Michael Storer (DSM) en het Bora-duo Grossschartner en Matteo Fabbro met zich mee.

Spannende finale

In de dalende en bochtige finale keken de andere leden van de oorspronkelijke kopgroep Luis Léon Sanchez (Astana), Antonio Nibali (Trek-Segafredo), Alessandro De Marchi (Israel Start-Up Nation), Pello Bilbao en Hermann Pernsteiner (Bahrain-Victorious) en François Bidard (AG2R) de koplopers voortdurend in de rug en in de slotkilometer in de straten van Naturno leken ze de vier zelfs nog in te lopen.

Moscon zag hen komen, werd zenuwachtig en ging eigenlijk te vroeg de sprint aan. Toch bleef hij Grosschartner nipt voor, al sneed hij de Oostenrijker wel lichtjes af. Onreglementair was het niet en voor deze zege was een finishfoto evenmin nodig.