'Kabinet hield informatie over ambtenaren en politici rond toeslagenaffaire bewust achter'

Het nu demissionaire kabinet heeft in de toeslagenaffaire doelbewust informatie achtergehouden voor het parlement. Tot die conclusie komt RTL Nieuws in een reconstructie van besprekingen in het kabinet. RTL, dat samen met Trouw een grote rol heeft gespeeld bij het aan het licht brengen van het toeslagenschandaal, baseert zich op gesprekken "met bronnen die toegang hebben tot de notulen van de ministerraad". De notulen zelf zijn geheim.

Volgens RTL is in besprekingen van het kabinet keer op keer geklaagd over kritische Kamerleden, onder wie CDA'er Omtzigt. In het kabinet zouden afspraken zijn gemaakt om het parlement niet alle inlichtingen te geven waarom het had gevraagd. Het ging hierbij vooral om de onrechtmatige stopzetting van toeslagen voor kinderopvang en wie hiervan op welk moment op de hoogte was", meldt RTL.

Parlementaire ondervragingscommissie

Gebrekkige informatie was een belangrijk kritiekpunt in het rapport van een parlementaire ondervragingscommissie, die vorig jaar onderzoek heeft gedaan naar het schandaal. Volgens de commissie "was de informatievoorziening in meerdere gevallen ingegeven door gewenste juridische of politieke uitkomsten, resulterend in het het slechts gedeeltelijk, vertraagd of niet verstrekken van informatie".

De Kamercommissie velde een snoeihard oordeel over de manier waarop ouders zijn behandeld en sprak van "ongekend onrecht". Het rapport leidde uiteindelijk tot de val van het kabinet.

Geen feitenrelaas

Volgens RTL werd eind 2019 in de ministerraad afgesproken dat de Kamer geen volledig feitenrelaas zou krijgen over welke ambtenaren en politici wisten van het onrechtmatig handelen van de Belastingdienst, hoewel de Kamer hier wel om had gevraagd. In de ministerraad zou openlijk zijn betwijfeld of deze manier van informatie achterhouden wel door de beugel kon, maar toch zou er een formeel besluit zijn genomen om het wel zo te doen.

En volgens RTL heeft "dit patroon" zich in ministerraden daarna herhaald. Kamerleden willen opheldering. SP-Kamerlid Leijten, die samen met Omtzigt de toeslagenkwestie zeer kritisch volgt, wil dat de notulen van de ministerraad alsnog openbaar worden. "Er zijn echt stukken tegengehouden; deze regering heeft er een handje van de waarheid pas te vertellen als het niet anders kan."

Hoekstra: nu niet reageren

Minister Hoekstra, die vanmiddag als CDA-leider ontvangen werd door informateur Tjeenk Willink, wilde na afloop van dat gesprek niet ingaan op het nieuws van RTL: "De Kamer heeft om een brief gevraagd en om een debat, en dat zullen wij als CDA steunen. In de brief gaan we antwoord geven op de vragen." Hoekstra zei ook dat hij bij de ondervragingscommissie al ingegaan is op vragen over de informatievoorziening en dat hij niet uit de school kan klappen over de ministerraad.

Het nieuws van RTL komt op de dag dat staatssecretaris Van Huffelen nieuwe fouten erkent in de toeslagenaffaire. Honderden ouders hebben ten onrechte te horen gekregen dat ze geen recht hebben op compensatie.