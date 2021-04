Alaphilippe troeft Roglic af en wint Waalse Pijl voor derde keer

Alaphilippe houdt Roglic in laatste meters af van zege in Waalse Pijl - NOS

De 85ste Waalse Pijl is een prooi geworden voor Julian Alaphilippe. De renner van Deceuninck-QuickStep verwees in de laatste meters Primoz Roglic naar de tweede plaats en kwam als eerste over de streep bovenop de befaamde Muur van Hoei, sinds 1983 de onverbiddelijke scherprechter in de laatste honderden meters van de 192 kilometer lange koers door de Ardense heuvels.

Roglic leek de touwtjes 400 meter voor de streep in handen te nemen, maar had buiten de Franse wereldkampioen gerekend. Alaphilippe klampte aan en had vervolgens ook nog een laatste versnelling in de benen.

Zonder titelverdediger Marc Hirschi en topfavoriet Tadej Pogacar, die vanwege twee coronagevallen in de UAE Emirates-formatie niet van start mochten gaan, was het peloton aan het eind van de ochtend op pad gegaan. Al snel vormde zich een kopgroep van acht man, onder wie Maurits Lammertink. Het octet werd een maximale voorsprong van zo'n vijf minuten gegund.