Hockeyteams niet tegen Australië en Nieuw-Zeeland in Pro League

De wedstrijden die de Nederlandse hockeyteams volgende maand in de Pro League tegen Nieuw-Zeeland en Australië zouden spelen, gaan niet door. De internationale hockeyfederatie (FIH) heeft de duels uitgesteld omdat zowel Nieuw-Zeeland als Australië van overheidswege geen toestemming heeft gekregen naar Europa te reizen. Dit in verband met de coronapandemie.

De wedstrijden stonden oorspronkelijk gepland op 18, 19, 23 en 24 mei in Nederland. De duels in de Pro League gelden voor Nederland als voorbereiding op het EK in juni in Amsterdam en de Olympische Spelen in Tokio.

De geplande wedstrijden tegen België gaan wel door. Zondag 30 mei spelen de vrouwenteams in Antwerpen tegen elkaar. Daarna, om 16.30 uur, is het de beurt aan de mannenteams.