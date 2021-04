Blokhuis zoekt toch passende opvang voor jongeren Hoenderloo Groep

De overheid gaat zo snel mogelijk contact opnemen met veertig gezinnen die ten tijde van de sluiting van de Hoenderloo Groep daar een kind onder behandeling hadden. Deze instelling voor jongeren met complexe psychische problemen stopte in augustus 2020. Een deel van de kinderen die er toen nog ingeschreven stonden, heeft geen passende vervolgplek gekregen. Staatssecretaris Blokhuis zei vanmiddag in de Tweede Kamer dat er voor hen alsnog een goede oplossing wordt gezocht.

Bijna alle partijen in de Tweede Kamer zijn het erover eens dat het rond de sluiting van de Hoenderloo Groep niet goed is gegaan. Een deel van de jongeren is wel degelijk tussen wal en schip gevallen, hoewel het kabinet had beloofd dat dit niet zou gebeuren. GroenLinks-Kamerlid Westerveld haalde een vijftienjarige jongen aan die inmiddels negentien keer verplaatst is en nu zo wanhopig is dat hij zelfmoord overweegt.

Blokhuis schreef maandag nog aan de Tweede Kamer dat alle jongeren die nog bij de Hoenderloo Groep onder behandeling stonden, "waren doorgestroomd naar een passende en duurzame vervolgplek bij Pluryn of een aanbieder in de regio van herkomst." Onder anderen SP-Kamerlid Kwint toonde zich daar verbaasd over, omdat hij vanaf het begin hoorde van jongeren en ouders dat er geen alternatief voor hen was. "Je struikelde bij de demonstraties tegen de sluiting al over de signalen."

Adequate oplossing

Blokhuis, die de portefeuille jeugdzorg heeft overgenomen van coronaminister De Jonge, trok vanmiddag het boetekleed aan. Hij zei dat het kabinet naar eer en geweten heeft gehandeld, maar alleen de informatie heeft gekregen van de inspecties en gemeenten, die meldden dat het wél goed was gegaan. "Als ik het niet goed heb gelezen, dan heb ik het fout gedaan." Hij vindt dat er lessen voor de toekomst moeten worden getrokken uit "dit type ongelukken".

Blokhuis wil het Ondersteuningsteam voor de Jeugd met de veertig gezinnen laten bellen. Hij wil voor iedereen die dat nog nodig heeft een adequate oplossing zoeken, maar waarschuwt dat dit misschien niet van vandaag op morgen geregeld is.

Zorgorganisatie Pluryn kondigde in december 2019 aan dat De Hoenderloo Groep zou sluiten, onder meer vanwege financiële problemen. Voor circa 160 jongeren moest een andere plek worden gevonden. In augustus stonden er nog veertig jongeren ingeschreven.