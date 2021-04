Vijf jaar cel voor fatale ruzie tussen drillrappers Scheveningen

De 20-jarige Kevin A. moet vijf jaar de gevangenis in voor zijn aandeel in de gewelddadige confrontatie tussen Amsterdamse en Rotterdamse drillrapgroepen bij de Pier in Scheveningen. Tijdens de ruzie op 10 augustus vorig jaar kwam de 19-jarige Cennethson Janga uit Rotterdam om het leven.

A. is door de rechtbank in Den Haag veroordeeld voor het voorbereiden van doodslag, openlijke geweldpleging, vuurwapenbezit, bedreiging en diefstal met geweld, schrijft Omroep West. Tegen hem was zes jaar cel geëist.

Vuurwapen in tas

De rechter acht bewezen dat A. met een vuurwapen in zijn tas naar de rivaliserende Amsterdamse groep is gelopen en als eerste geweld heeft gebruikt.

Een reactie van de Amsterdamse groep op dit geweld heeft volgens de rechter uiteindelijk geleid tot een dodelijk slachtoffer aan de kant van de Rotterdammers.

De rechtszaak tegen de Amsterdamse verdachten die voor dit dodelijke geweld vervolgd worden, moet nog plaatsvinden.