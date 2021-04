Blaszka toont goede vorm richting OKT en bereikt halve finales EK

Jessica Blaszka is op de EK worstelen doorgedrongen tot de halve finales van de klasse tot 55 kilogram. De 28-jarige Blaszka won in Warschau achtereenvolgens van Mercedes Denes (5-0) en Eda Tekin (10-0).

Blaszka won op de vorige EK nog zilver en treft later vandaag tweevoudig Europees kampioene Stalvira Orsjoesj uit Rusland. In Polen zijn geen startbewijzen voor de Olympische Spelen te verdienen.

Olympische Spelen

Blaszka is nog volop in de race om zich te plaatsten voor de Spelen, die in juli beginnen. Afgelopen maart liep ze plaatsing voor Tokio mis tijdens het olympisch kwalificatietoernooi in Boedapest.

De Limburgse heeft echter nog een kans om toch nog een ticket te bemachtigen. In mei is er een olympisch kwalificatietoernooi voor alle worstelaars die zich dan nog niet hebben geplaatst.

Blaszka was in 2016 de eerste vrouwelijke Nederlandse worstelaar ooit op de Spelen. In Rio de Janeiro strandde ze echter al in de eerste ronde.