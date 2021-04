Blaszka ook in halve finales EK niet opgewassen tegen plaaggeest Orsjoesj

Vorige maand bij het olympisch kwalificatietoernooi in Boedapest verloor Blaszka ook al van de tweevoudig Europees kampioene , toen in de kwartfinales.

Jessica Blaszka heeft zich bij de EK worstelen in Warschau niet weten te plaatsen voor de finale van de klasse tot 55 kilogram. In de halve finales was de Limburgse - alweer - kansloos tegen de Russin Stalvira Orsjoesj: 2-9.

Bij de EK had de 28-jarige Blaszka, die op de vorige EK nog zilver won, overtuigende zeges geboekt op de Hongaarse Mercedes Denes (5-0) en de Turkse Eda Tekin (10-0). Die goede vorm wist ze niet door te zetten tegen Orsjoesj.

De Russin nam halverwege de wedstrijd de benen van Blaszka in een houdgreep, rolde haar enkele malen om en breidde haar voorsprong zo uit van 1-0 naar 9-0. Blaszka kreeg de achterstand niet meer gedicht.

Olympische Spelen

Bij het olympisch kwalificatietoernooi in Boedapest liep Blaszka plaatsing voor de Olympische Spelen mis en bij de EK waren geen startbewijzen te verdienen. Ze heeft nog een kans om naar Tokio te gaan: in mei is er een olympisch kwalificatietoernooi voor alle worstelaars die zich dan nog niet hebben geplaatst.

Blaszka was in 2016 de eerste vrouwelijke Nederlandse worstelaar ooit op de Spelen. In Rio de Janeiro strandde ze echter al in de eerste ronde.