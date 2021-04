Basisschool in Hengelo ontruimd na anonieme melding, geen acute dreiging

Een basisschool in Hengelo is ontruimd na een anonieme melding. Volgens de politie is dat uit voorzorg en zijn er geen aanwijzingen voor acuut gevaar. Een woordvoerder wil niks kwijt over de aard van de melding.

Ook omwonenden van school zijn gevraagd hun huis te verlaten.

Alle leerlingen zijn opgevangen in een sporthal in de buurt. De schoolleiding roept mensen op vooral niet naar de school te komen.

Volgens RTV Oost lopen er agenten rond de school in kogelwerende vesten. Ook is er brandweer en medisch personeel aanwezig.