Onderzeeër in Indonesië vermist, 53 bemanningsleden aan boord

De Indonesische marine is op zoek naar een vermiste onderzeeër met 53 mensen aan boord. Indonesië heeft buurlanden Australië en Singapore om hulp gevraagd bij de zoektocht, vertelt een legerchef aan Reuters.

De onderzeeër zou gisteren de resultaten van een trainingsoefening gerapporteerd moeten hebben, maar heeft geen contact meer gemaakt. De onderzeeboot deed mee aan een torpedo-oefening in de wateren ten noorden van het eiland Bali.

Maximaal 34 passagiers

De onderzeeër, een KRI Nanggala 402, is in 1981 in Duitsland gebouwd en zou maximaal 34 passagiers kunnen vervoeren.