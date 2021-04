Indonesische onderzeeër met 53 opvarenden vermist in zee boven Bali

De Indonesische marine is op zoek naar een vermiste onderzeeër met 53 mensen aan boord. Indonesië heeft buurlanden Australië en Singapore om hulp gevraagd bij de zoektocht, vertelt een legerchef aan Reuters.

De onderzeeër had vanochtend vroeg de resultaten van een trainingsoefening moeten rapporteren, maar heeft geen contact meer gemaakt. De onderzeeboot deed mee aan een torpedo-oefening in de wateren ten noorden van het eiland Bali.

Volgens correspondent Annemarie Kas is nog niet helemaal duidelijk wat voor hulp Indonesië van Australië en Singapore verlangt. "De marine heeft allerlei schepen ingezet in het gebied. Waarschijnlijk hoopt Indonesië dat zij hun onderzeese reddingsschepen kunnen inzetten, want die heeft Indonesië zelf niet", zegt Kas op NPO Radio 1.

Maximaal 34 passagiers

De onderzeeër, een KRI Nanggala 402, is in 1981 in Duitsland gebouwd en biedt ruimte aan maximaal 34 opvarenden. Volgens Kas kan er een probleem zijn ontstaan omdat er te veel mensen aan boord waren.

"Een ander vermoeden is dat de onderzeeër in een zeetrog van 700 meter diepte is beland, terwijl het schip geschikt is om maximaal 240 meter diep te gaan", aldus Kas. De zoekacties zijn nu gestaakt en worden morgenochtend vroeg lokale tijd hervat.