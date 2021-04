Klaver, Ploumen, Marijnissen bij informateur: gebrek aan vertrouwen in Rutte groot probleem

Voor de linkse partijleiders Klaver van GroenLinks, Ploumen van de PvdA en Marijnissen van de SP is de vertrouwenskwestie rond VVD-leider Rutte nog lang niet opgelost. Dit zeiden zij na afloop van hun tweede gesprek met informateur Tjeenk Willink.

Marijnissen noemt het gebrek aan vertrouwen in Rutte dé blokkade van het formatieproces. Zo lang dat niet is opgelost heeft praten weinig zin, zegt zij. "Wij denken dat het verstandig is dat andere partijen snel duidelijkheid geven over of ze wel of niet met een liegende minister-president een volgend kabinet willen vormen."

Klaver kwam vanmorgen als eerste langs. Op de vraag of hij het over Rutte had gehad zei hij: "Vertrouwen terugkrijgen blijft een issue en dat is lastig. Het is gewoon lastig en ik ben vooral benieuwd waar de informateur mee komt."

Ook Ploumen werd gevraagd naar Rutte. "Wij hebben een motie van wantrouwen gesteund en degene die hem heeft gekregen moet het vertrouwen herstellen. Maar ik heb verder niks meer gehoord", zei zij. "Het is zijn probleem en ik hoef zijn probleem niet op te lossen."

Werkwijze

Over de werkwijze van de informateur, waarover vooral PVV en JA21 kritisch zijn, lieten de andere partijleiders niet veel los.

"Ik weet nog niet precies wat de route is", zei Klaver. "Ik heb daar iets meer duidelijkheid over gekregen maar dat is meer aan de informateur." Hij vindt dat Tjeenk Willink zijn opdracht moet afmaken en zijn rapport moet schrijven. Daarna is de Kamer weer aan zet.

Ongelijkheid

Voor GroenLinks zijn de grootste inhoudelijke vraagstukken het klimaatbeleid en de ongelijkheid in Nederland. Of dat in een dik of een dun regeerakkoord komt maakt Klaver niet uit.

Ongelijkheid in de samenleving is ook een belangrijk onderwerp voor SP en PvdA. Ploumen: "De groeiende ongelijkheid zie je niet alleen in inkomen, maar ook in kansen voor kinderen. Het maakt echt uit in welk postcodegebied je geboren wordt." Verder staan op haar lijstje onder meer vertrouwen in de overheid en bescherming van de overheid,

Ploumen en Marijnissen schreven hun boodschap aan de informateur ook in een brief: