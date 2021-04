De uitzending van 21 april

Gisteren liet een aantal fractievoorzitters weten grote vraagtekens te hebben bij de manier waarop Tjeenk Willink een kabinet probeert te vormen. Ze vinden het vreemd dat hij vooral over de inhoud wil praten, terwijl er nog steeds twijfels zijn over het vertrouwen in Mark Rutte.

Belangrijke week voor het klimaat

De Amerikaanse president Joe Biden organiseert morgen en overmorgen een virtuele klimaattop, waarvoor veertig wereldleiders zijn uitgenodigd. Onder president Donald Trump verliet de VS het klimaatakkoord van Parijs, maar onder Biden is het land weer aan boord. Tijdens de top maakt hij zijn klimaatplannen bekend. Duidelijk is dat hij enorm wil investeren in de vergroening van de economie.

Correspondent Lucas Waagmeester is in Wyoming, waar steenkool, olie en gas rijkelijk in de grond zitten. Veel inwoners geloven er niet in klimaatverandering, toch zijn ze blij met Bidens plannen.

Ondertussen komt de Europese Unie vandaag met nieuwe eisen waaraan een investering moet voldoen om zich 'duurzaam' te mogen noemen. Financiële experts verwachten dat deze regelgeving een groene revolutie in de financiële wereld zal ontketenen.

We spreken met verslaggever Marijn Duintjer Tebbens over deze belangrijke week voor het klimaat.