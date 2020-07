Boerenorganisaties stappen uit veevoer-overleg met ministerie

Twee boerenorganisaties stappen uit het overleg over de veevoermaatregel met het ministerie van Landbouw. De maatregel om de hoeveelheid eiwit te beperken staat symbool voor regelzucht, micromanagement en detailregelgeving, stellen LTO Nederland en het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK).

Verder praten heeft volgens de belangenverenigingen geen zin "zolang het alternatieve plan van de sector als 'onuitvoerbaar' wordt bestempeld en er geen doorrekening van het Planbureau voor de Leefomgeving is".

Het ministerie heeft nog niet gereageerd. Per 1 september legt minister Schouten vier maanden lang de toegestane hoeveelheid eiwit in krachtvoer aan banden. Dat levert stikstofreductie op, zodat er weer meer huizen en wegen gebouwd kunnen worden. Boeren zeggen dat ze lijden onder de voermaatregel en zeggen dat het slecht is voor de gezondheid van de koeien. Ze zeggen verder dat ze onevenredig zwaar door het stikstofbeleid worden getroffen.