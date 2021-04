Zeven keer op rij: Van der Breggen blijft ongenaakbaar in haar Waalse Pijl

Anna van der Breggen heeft in haar laatste deelname voor de zevende keer op rij de Waalse Pijl op haar naam geschreven. De wereldkampioene moest alle zeilen bijzetten om Kasia Niewiadoma af te schudden op de Muur van Hoei, maar de Poolse kraakte in de laatste honderd meter.

Dat gebeurde ook en op de eerstvolgende klim werden eerst Henderson en later ook Brand en Chabbey in de kraag gevat. Dat was voor Ruth Winder, de winnares van de Brabantse Pijl, het sein om ervandoor te gaan.

In die Brabantse Pijl klopte ze Demi Vollering op de streep, nadat de Nederlandse iets te vroeg was begonnen met juichen. Nu was het Vollering die als eerste achter Winder aanging, maar ze zakte al snel terug in de flink gereduceerde groep met favorieten.

Chabbey gaf echter niet op, demarreerde nogmaals en ging op zoek naar de Amerikaans kampioene, maar die poging ging de mist in toen de Zwitsers kampioene in een bocht onderuit ging.

Aanval na aanval

Op de voorlaatste klim plaatste Van Vleuten haar aanval, maar wist daar alleen Vos mee te elimineren. Vollering counterde en leidde daarmee een aanval in van Van der Breggen zelf. Ook die aanval slaagde niet en naarmate de slotklim op de Muur van Hoei naderde, stokte het spervuur aan aanvallen.

Koploper Winder hield intussen bewonderenswaardig stand en begon met een marge van zo'n 15 seconden aan de gevreesde klim. Dat bleek niet genoeg.