Negen clubs nu afgehaakt voor Super League; initiator ziet geen heil meer in plan

Na het terugtreden van negen van de twaalf deelnemers lijkt de komst van de Super League van de baan. Juventus-voorzitter Andrea Agnelli, een van de dragende krachten achter het project, laat aan persbureau Reuters weten dat de competitie op deze manier geen bestaansrecht heeft.

De zes Engelse clubs kondigden dinsdagavond hun vertrek aan en excuseerden zich woensdag bij de fans. Atlético Madrid liet woensdagmorgen weten de Super League de rug toe te keren, waarna ook Internazionale en AC Milan volgden. Alleen Juventus, Real Madrid en Barcelona doen nog mee.

Zo blijft er van het ambitieuze project van Agnelli en co, ruim twee dagen na de aankondiging ervan, weinig over. Op de vraag aan Agnelli of de veelbesproken plannen nu nog doorgang konden vinden, antwoordde hij: "Om eerlijk te zijn, nee. Dat is duidelijk niet het geval."