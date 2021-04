Oranjevrouwen treffen Brazilië, China en Zambia op Olympische Spelen

De nummers één en twee van iedere groep gaan naar de kwartfinales, samen met de twee beste nummers drie. Het voetbaltoernooi wordt gespeeld in zes steden verspreid over Japan: Tokio, Yokohama, Saitama, Sapporo, Miyagi en Kashima.

Het is voor het eerst dat de Oranjevrouwen zich hebben gekwalificeerd voor de Spelen. Oranje verzekerde zich bij het WK van 2019 van deelname. In totaal zullen twaalf landen meedoen.

De Oranjevrouwen zullen het tijdens de Olympische Spelen in Tokio moeten opnemen tegen Brazilië, China en Zambia. Dat heeft de loting in het Zwitserse Zürich uitgewezen.

Oranje was een van de groepshoofden en wist vooraf al dat het niet in de groep zou komen met regerend wereldkampioen Verenigde Staten. Ook Groot-Brittannië en Zweden waren uitgesloten omdat landen van hetzelfde continent niet in de dezelfde groep mogen.

Brazilië

Brazilië is de nummer zeven op de wereldranglijst en deed sinds 1996 elke keer mee aan de Spelen. In 2004 en 2008 behaalde de ploeg zilver. Vorig jaar maart speelde Nederland met 0-0 gelijk tegen de Brazilianen op het Tournoi de France.

In China treffen de Oranjevrouwen de nummer veertien van de wereld. Twee jaar geleden ontmoetten beide landen elkaar voor het laatst. In de strijd om de elfde plaats in de Algarve Cup won de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman na strafschoppen. Op het WK van 2015 won China in de groepsfase met 1-0 van Oranje.

Zambia lijkt op papier de zwakste opponent in de groep. De ploeg staat op plek 104 op de wereldranglijst en wist zich nog nooit te kwalificeren voor de Spelen of het WK. De twee landen treffen elkaar als eerste, op 21 juli.