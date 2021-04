Oranje loot Brazilië, China en Zambia op Spelen: 'Aan stand verplicht door te gaan'

De nummers één en twee van iedere groep gaan naar de kwartfinales, samen met de twee beste nummers drie. Het voetbaltoernooi wordt gespeeld in zes steden verspreid over Japan: Tokio, Yokohama, Saitama, Sapporo, Miyagi en Kashima.

Het is voor het eerst dat de Oranjevrouwen zich hebben gekwalificeerd voor de Spelen. Oranje verzekerde zich bij het WK van 2019 van deelname. In totaal zullen twaalf landen meedoen.

"We zijn het aan onze stand verplicht om door te gaan", liet bondscoach Sarina Wiegman direct na de loting weten. "We zijn ambitieus en hebben de laatste jaren goed gepresteerd op toernooien. Dus er zijn verwachtingen."

De Oranjevrouwen zullen het tijdens de Olympische Spelen in Tokio moeten opnemen tegen Brazilië, China en Zambia. Dat heeft de loting in het Zwitserse Zürich uitgewezen.

Oranje was een van de groepshoofden en wist vooraf al dat het niet in de groep zou komen met regerend wereldkampioen Verenigde Staten. Ook Groot-Brittannië en Zweden waren uitgesloten omdat landen van hetzelfde continent niet in de dezelfde groep mogen.

Brazilië

Brazilië is de nummer zeven op de wereldranglijst en deed sinds 1996 elke keer mee aan de Spelen. In 2004 en 2008 behaalde de ploeg zilver. Vorig jaar maart speelde Nederland met 0-0 gelijk tegen de Brazilianen op het Tournoi de France.

"Het is een ploeg met veel ervaring en talent. Ik ben benieuwd hoe ver ze zijn en hoe ze uit deze periode zijn gekomen. Ze staan nu op een punt of ze doorgaan met oudere spelers of dat ze gaan doorselecteren", aldus Wiegman.