Clubs herzien plannen over Super League: 'Fans, we hebben jullie gehoord'

Na het terugtreden van de zes Engelse clubs uit het plan voor de Super League, is duidelijk dat de heftige protesten van supporters de doorslag hebben gegeven om niet verder te gaan met de ontwikkeling van een nieuw te vormen competitie.

"We willen alle fans bedanken die hun weloverwogen mening hebben gegeven", zegt Daniel Levy, voorzitter van Tottenham Hotspur. "We betreuren de onrust die is ontstaan."

Die mening liet de afgelopen dagen niets aan duidelijkheid te wensen over. En niet alleen supporters, maar ook tal van betrokken spelers, managers en prominenten spraken hun afschuw uit over de nieuwe plannen.

De zakenman John Henry, eigenaar van Liverpool, neemt de volledige verantwoordelijkheid voor de mislukking. "En ik hoop dat u begrijpt dat zelfs als we fouten maken, we proberen in het belang van uw club te werken."