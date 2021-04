Politie Ohio geeft snel beelden vrij van doodschieten meisje

De politie in de Amerikaanse stad Columbus heeft sneller dan gebruikelijk beelden vrijgegeven van de bodycam van een agent die gistermiddag een zwart tienermeisje doodschoot. Zij zou 15 of 16 jaar oud zijn.

"Normaal gesproken geven we informatie niet zo snel vrij als nu", zei het hoofd van het politiekorps van Columbus een paar uur later. "Maar we begrijpen de behoefte van het publiek aan openheid en de verwachtingen daarover."

Aanval met een mes

Bijna een half uur voor de uitspraak in de zaak van George Floyd in Minneapolis belde iemand in Columbus naar de politie. Hij of zij zei dat vrouwen probeerden de melder en anderen neer te steken, zegt de politie.

Op de beelden van zijn bodycam is te zien dat de agent die het eerst ter plaatse is, probeert om aanwezigen bij een woning te kalmeren. Vrijwel onmiddellijk wordt rechts van hem een vrouw of meisje door het tienermeisje en een man aangevallen. Direct daarna valt het tienermeisje een ander meisje of andere vrouw aan.

Het speelt zich allemaal in een paar seconden af. De agent heeft dan al zijn pistool getrokken en vuurt vier keer, waarna het tienermeisje dodelijk gewond in elkaar zakt. Een keukenmes valt naast haar op de grond.

Bekijk hier de beelden van de bodycam van de gebeurtenissen: