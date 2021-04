Waalse Pijl: wielrensters vroeg uit de veren, wie stoot Anna van haar troon?

Anna van der Breggen werd vorige week gehinderd door een flinke verkoudheid. Ze sloeg de Brabantse Pijl over en in de Amstel Gold Race (53ste) was ze nog niet helemaal de oude. Toch is ze vandaag de te kloppen vrouw.

En anders zal ze er ongetwijfeld alles aan doen om een ploeggenoot als Vollering (in de afgelopen edities vijfde en derde) aan de winst te helpen.