Waalse Pijl: Lammertink alleen over, finale op de Muur van Hoei nadert

Tadej Pogacar toont zich zeer teleurgesteld dat hij straks niet van start kan gaan in de Waalse Pijl na twee positieve coronatests bij zijn team UAE Emirates. "We zijn allemaal negatief en we starten niet in de Waalse Pijl. Gisteren waren we allemaal vals positief, maar daarna waren de tests drie keer negatief", meldt de Sloveen op Twitter.

UAE liet in het persbericht ook al twijfels doorschemeren over de tests. Het team wijst erop dat het positief geteste staflid gevaccineerd is en in de afgelopen dagen twee keer negatief getest. Alle leden van UAE zijn begin dit jaar overigens gevaccineerd, behalve Diego Ulissi, die vandaag ook een positieve test inleverde.

"Hoewel het team gefrustreerd is door de uitspraak, accepteren we het besluit van de Belgische autoriteiten", aldus UAE Emirates.