Toezichthouder kreeg recordaantal meldingen over racisme en discriminatie

Een recordaantal mensen is vorig jaar naar het College voor de Rechten van de Mens gestapt, omdat ze zich slachtoffer voelden van racisme of discriminatie. Dat staat in de Monitor Discriminatiezaken die het college elk jaar uitbrengt. Meldingen over racisme hadden bijvoorbeeld te maken met de kinderopvangtoeslagaffaire bij de Belastingdienst, zei voorzitter Adriana van Dooijeweert in het NOS Radio 1 Journaal. "We kregen veel vragen en verzoeken, maar ook een klacht van iemand die continu gecontroleerd wordt, vernederend behandeld wordt aan de telefoon, en zegt: 'Dat heeft er echt mee te maken dat ik niet in Nederland geboren ben'."

Het College voor de Rechten van de Mens is een zelfstandig bestuursorgaan dat toezicht houdt op naleving van de mensenrechten. Het college "belicht, beschermt en bevordert de mensenrechten in Nederland", schrijft het op zijn website. Burgers kunnen misstanden melden en discriminatieklachten indienen. Ook geeft het college advies, bijvoorbeeld over wat burgers zelf kunnen doen. Oordelen zijn niet bindend. In de meeste zaken waarin wordt geoordeeld nemen instanties wel maatregelen, zegt het college. Bijvoorbeeld door excuses aan te bieden, een schadevergoeding te betalen of door het geven van voorlichting die discriminatie moet voorkomen.

Van Dooijeweert denkt dat de opkomst van de Black Lives Matter-beweging effect had op het aantal meldingen dat binnenkwam. "Dat is voor ons aanleiding geweest om het project institutioneel racisme te beginnen, om beter te onderzoeken hoe dit in Nederland zit. Overheden hebben de verplichting om te zorgen dat racisme wordt voorkomen en bestreden. Het project is ook bedoeld om naar overheden toe duidelijker te zijn over wat die verplichting inhoudt."