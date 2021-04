Toptijden voor ASML dankzij wereldwijde chiptekorten

De wereldwijde tekorten aan computerchips zorgen ervoor dat chipmachinefabrikant ASML toptijden beleeft. Het afgelopen kwartaal werd er 4,4 miljard euro omgezet, bijna twee keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. Toen werd er 2,4 miljard euro omzet gedraaid.

"Je zag een verandering begin dit jaar", zegt de hoogste baas Peter Wennink. "Er kwam een aanzienlijke spurt in de vraag naar chips. Klanten waaraan wij leveren hebben er alles aan gedaan om hun productie te verhogen."

ASML is verreweg de grootste leverancier van machines die chips maken ter wereld. Niet alleen kwamen er meer bestellingen voor chipmachines binnen, ook vroegen klanten om een software-upgrade van hun bestaande machines. Ze kunnen dan met die machines de productie verhogen, maar voor die software moet worden betaald. "En daar zit een goede marge op", zegt Wennink.

Hoogste beurswaarde

Grote chipfabrikanten houden er rekening mee dat de chiptekorten tot in 2022 kunnen aanhouden. Door de coronapandemie is het productieproces verstoord en de vraag naar chips is in verschillende industrieën zoals de auto-industrie groot. Ook de wereldwijde uitrol van het communicatienetwerk 5G leidt tot meer vraag naar chips. ASML rekent voor het hele jaar op een groei van de omzet met 30 procent.

Op de beurs is het bedrijf uit Veldhoven snel in waarde gestegen. Het is ruim 210 miljard euro waard en daarmee met afstand het waardevolste Nederlandse bedrijf met een beursnotering. Dit jaar is de waarde al bijna 30 procent toegenomen.