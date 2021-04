Tien jaar en 'stomme valpartij' later staat Gilbert weer aan start Waalse Pijl

In de eerste rit van de Tour van 2020 kwam Gilbert hard ten val en brak hij zijn knieschijf. "Ik heb heel veel gewerkt na mijn valpartij in de Tour van vorig jaar. Ik heb zes maanden non-stop gewerkt om terug te komen. Dus rust nemen lijkt mij niet abnormaal. Soms is het goed om even helemaal te stoppen, om daarna beter terug te komen."

"Ik had gewoon even rust nodig. Het is niet vergelijkbaar met de pauze van Tom Dumoulin", verwees Gilbert naar de renner van Jumbo-Visma, die zondag langs het parcours van de Limburgse klassieker stond.

De Waalse Pijl is zijn eerste koers sinds Gent-Wevelgem op zondag 28 maart. De kopman van Lotto-Soudal zou in eerste instantie ook de Ronde van Vlaanderen, Parijs Roubaix en de Amstel Gold Race rijden, maar sloeg deze allemaal over. Gilbert was zowel fysiek als mentaal toe aan rust. En dat betekende dat hij ook de Amstel Gold Race zondag vanuit zijn stoel heeft bekeken.

Gilbert, ondertussen 38 jaar, is niet zoals voorheen de grote favoriet, maar de winnaar van de Waalse Pijl tien jaar geleden zal zeker in het oog gehouden worden.

"Ik was alleen aan het trainen en reed in een afdaling. Er was een grote hobbel om het regenwater af te voeren. Ik schrok daarvan en mijn hand schoot van het stuur. Ik dacht nog rechtop te blijven, maar viel uiteindelijk toch. Ik gleed zo'n twaalf meter op mijn linkerkant. Er ligt nog een hoop huid van mij op dat asfalt."

Een aantal dagen geleden kwam Gilbert hard ten val. "Het was een stomme valpartij", vertelt de renner van Lotto Soudal over de val die plaatsvond in een afdaling in de buurt van Nice, waar hij bijna acht maanden geleden zijn knieschijf brak.

Na een rustperiode van amper een maand keert Gilbert vandaag terug in koers. De Waal, die tegenwoordig in Monaco woont, had echter geen ideale voorbereiding op de koersen in de Ardennen.

In juli, tijdens de Tour de France, wordt de Belg 39 jaar. Hij is 40 als hij na 2022 stopt met koersen. Volgens hem is het geen verrassing dat hij dan de fiets aan de wilgen hangt. "Het was geen geheim dat mijn contract bij Lotto-Soudal mijn laatste contract is. Het is ook nog anderhalf jaar, dus laten we het over andere dingen hebben. Ik vind het einde van mijn carrière nu echt geen groot nieuws."

Als hij stopt, is hij twintig jaar prof geweest. Nadat hij in 2002 debuteerde in het shirt van Française des Jeux reed hij voor de voorlopers van Lotto-Soudal, BMC, Quick Step en de laatste drie jaar van zijn carrière voor Lotto-Soudal.

Tien jaar na zijn beste jaar ooit

Gilbert kan na 2022 terugkijken op een succesvolle carrière. Hij won vier van de vijf monumenten. In 2011 won Gilbert niet alleen de Waalse Pijl. Ook de Brabantse Pijl, de Amstel Gold Race en Luik Bastenaken Luik schreef hij op zijn naam. In twaalf dagen won hij vier grote klassiekers.

En ook in de rest van het jaar was de Waal uiterst succesvol. Hij won de Strade Bianche en pakte het geel na winst in de eerste rit van de Tour. In het najaar won hij nog Classica San Sebastian, GP Quebec en de GP Wallonie.