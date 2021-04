Wekdienst 21/4: Eerste prikken met Janssen • Uitspraak in zaak over 'troostmeisjes'

Er trekken wolkenvelden over het land, maar tussendoor schijnt ook de zon af en toe. Met een stevige noordenwind wordt frisse lucht aangevoerd: het wordt 10 graden op de Wadden tot lokaal nog 16 graden in Limburg.

Goedemorgen! Nederland begint vandaag met de inentingen met het coronavaccin van Janssen en de rechter in Zuid-Korea doet uitspraak in de zaak rond de zogenoemde 'troostmeisjes'.

Wat heb je gemist?

De Amerikaanse president Biden hoopt dat de veroordeling van de voormalige politieman Derek Chauvin voor de dood van George Floyd "een grote stap is in de strijd tegen het systematische racisme in de VS". Een jury heeft Chauvin schuldig bevonden aan de dood van de zwarte Amerikaan.

De oud-politieman drukte in mei vorig jaar minutenlang zijn knie op de nek van de gearresteerde Floyd, die op straat lag in Minneapolis. Over acht weken maakt de rechter de strafmaat bekend.

Ander nieuws uit de nacht