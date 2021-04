Iets meer kijkers naar persconferentie dan vorige week • Utrecht prikt door tot vlak voor middernacht

In de Jaarbeurs in Utrecht wordt vanaf vandaag tot bijna middernacht gevaccineerd tegen corona. Het is een proef om te onderzoeken of mensen bereid zijn zich op latere tijdstippen te laten inenten. De eerste indruk is dat die bereidheid er is, want gisteren bleken alle tijdslots tot 's avonds laat al volgeboekt te zijn.

Mensen die een afspraak hebben na 22.00 uur hoeven zich niet aan de avondklok te houden. Wel moeten ze een ingevulde eigen verklaring bij zich hebben. Als ze op de terugweg worden aangehouden kunnen ze ook hun vaccinatiebewijs laten zien.