Fieldlab-pilot in Efteling afgeblazen • Toeristen in Griekenland vanaf half mei welkom

De Grieken kunnen hun plannen om in de orthodoxe Paasweek te reizen in de ijskast zetten. De regering en medische experts vinden het niet verantwoord om reizen toe te staan omdat het aantal besmettingen en het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen nog te hoog is.

"We willen een veilig Pasen en een vrije zomer", zei premier Kyriakos Mitsotakis in een televisietoespraak. Hij wees erop dat er vooral in de grote steden nog te veel besmettingen zijn. "Als mensen gaan reizen verspreidt het virus zich naar andere gebieden in het land."

Het is gebruikelijk voor de Grieken om gedurende de Paasweek, die volgende week begint in de Grieks-orthodoxe kalender, naar hun dorpen of eilanden te gaan om daar Pasen te vieren. Orthodox Pasen is het belangrijkste religieuze feest in Griekenland: op 2 mei is het Paaszondag. Ook vorig jaar moesten de Grieken Pasen thuis vieren. Afgezien van een paar uitzonderingen blijft het verbod op reizen tussen de regio's gehandhaafd.

Mitsotakis stelde wel versoepelingen na Pasen in het vooruitzicht, op voorwaarde dat de epidemiologische situatie dat toelaat. In de roadmap die hij presenteerde gaan de terrassen op 3 mei open, onder strenge regels. Het begin van de avondklok wordt verschoven van 21.00 naar 23.00 uur.

Een week later kunnen alle scholen weer open. De leerlingen van de drie hoogste klassen van de middelbare school zitten sinds vorige week weer in de bankjes, met verplichte zelftesten voor zowel leerlingen als onderwijzend personeel.

Op zaterdag 15 mei zal Griekenland opengaan voor toeristen, zei Mitsotakis, met vaccinatiebewijzen of negatieve PCR-testen. Binnen Griekenland kan iedereen dan weer vrij reizen.