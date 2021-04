CNV kraakt plan volledig open middelbaar onderwijs • Eerste Janssen-gevaccineerde: 'Ik heb niets gevoeld'

De vakbonden van de boa's zijn niet te spreken over de gisteren door het kabinet aangekondigde openingstijden van de terrassen. Vanaf komende woensdag mogen de terrassen open zijn van 12.00 tot 18.00 uur. En daar is volgens de bonden "niet tegenop te handhaven".

Voorzitter van de Nederlandse BOA Bond Ruud Kuin had gehoopt dat de terrassen tot 20.30 uur open mochten blijven. "Wij denken dat je in die paar uur natuurlijk verloop krijgt. Bijvoorbeeld gezinnen gaan al eerder naar huis. Een deel zal blijven. Op deze manier krijg je spreiding van mensen."

Nu gaat iedereen op hetzelfde moment vertrekken, vreest hij. "Dan krijg je massale uitstroom en kan je geen afstand houden. De boa's kunnen daar niet op handhaven."

Richard Gerrits van vakbond BOA ACP is "helemaal niet blij met de maatregelen", zegt hij: "De avondklok gaat er van af, maar nu moeten we de horeca gaan handhaven. Boa's zitten aan hun limiet. Andere taken worden niet gedaan. Foutparkeren, het fout aanbieden van huisvuil, daar is nu helemaal geen tijd voor.''

De burgemeesters van de vier grote steden deden begin deze maand een oproep aan het kabinet: open de terrassen snel weer. Amsterdam ziet dat er nu "perspectief geboden wordt met deze eerste stap" en hoopt dat "de sluitingstijden van de terrassen verruimd worden zodra het kan", laat een woordvoerder weten.

Ook Rotterdam, Den Haag en Utrecht spreken in hun reactie van 'een eerste stap'. Over het gekozen tijdstip spreken ze zich niet uit: "We gaan er alles aan doen om dit goed te handhaven," laat bijvoorbeeld de gemeente Utrecht weten.

Het is "mooi dat de terrassen weer open kunnen", vindt Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad en burgemeester van Nijmegen. "Gezien de situatie met de besmettingen is het wel belangrijk dat er voorwaarden aan worden gesteld. De regels zijn de regels. Stel mensen gaan massaal de parken in, dan wordt daar tegen opgetreden net zoals nu.''