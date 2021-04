Jim Steinman, de man achter Paradise by the Dashboard Light, overleden

De Amerikaanse componist en liedjesschrijver Jim Steinman is op 73-jarige leeftijd overleden. Steinman is het meest bekend van zijn samenwerking met Meat Loaf. Met hem beleefde hij zijn allergrootste succes met Paradise by the Dashboard Light.

Daarnaast schreef en produceerde hij hits als Total Eclipse of the Heart van Bonnie Tyler en It's all coming back to me now van Celine Dion.

Steinman had een voorkeur voor bombastische, melodramatische producties, die bekend stonden als Wagneriaanse rock-opera's. Als zijn absolute meesterwerk wordt het album Bat out of Hell van Meat Loaf beschouwd.

Dream Engine

Steinman werd op 1 november 1947 geboren in New York. Hij begon zijn carrière in de theaterwereld waar hij meewerkte aan een productie van een stuk van Brecht. In 1969 ging zijn eerste eigen productie, de op muzikaal gebied vooruitstrevende musical Dream Engine, in première. Door hemzelf omschreven als "een drie uur durende rock-epos, met tonnen aan naaktheid".

In 1972 bracht hij een eigen bewerking uit van Wagners Das Rheingold. Zijn eerste grote succes kwam toen Yvonne Elliman zijn nummer Happy Ending opnam voor haar album Food of Love uit 1973.

Meest gebruikte karaokenummer

Een jaar later werkte hij mee aan de musical More than you Deserve. Tijdens de audities hiervoor ontmoette hij Marvin Lee Aday, met de bijnaam Meat Loaf, van wie hij zeer onder de indruk was. Samen met hem werkte hij een paar jaar lang aan het album Bat out of Hell, dat een van de best verkochte albums uit de geschiedenis werd.

In 1993 schreef hij ook Meat Loafs tweede album Bat Out of Hell II: Back into Hell, opnieuw een commercieel succes mede door de internationale hit I'd Do Anything for Love (But I Won't Do That).

Ondanks het succes met Meat Loaf vond Steinman zelf Total Eclipse of the Heart zijn beste nummer. "Dat nummer verdwijnt nooit", zei hij. "Het is het meest gebruikte karaokenummer ter wereld en is tientallen keren gecoverd."