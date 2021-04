President Biden: veroordeling in Floyd-zaak is grote stap tegen racisme

De Amerikaanse president Biden noemt de veroordeling van de voormalige politieman Derek Chauvin voor de dood van George Floyd "een grote stap is in de strijd tegen het systematische racisme in de VS, maar het is niet genoeg."

Opvallend was dat de president zich al voor de uitspraak van de jury had uitgelaten over het proces. Hij zei het bewijs in de zaak overweldigend te vinden en te bidden voor het juiste vonnis. Hij vond dat hij hier open over kon spreken omdat de jury zich op dat moment al had afgezonderd om zich te buigen over de schuldvraag.

Obama

Volgens voormalig president Barack Obama vraagt echte gerechtigheid om veel meer dan een enkel vonnis in één zaak en worden zwarte Amerikanen anders behandeld. "Miljoenen van onze vrienden, familieleden en medeburgers leven in de angst dat hun volgende contact met de politie hun laatste kan zijn", aldus de oud-president.

De advocaat van de nabestaanden van George Floyd noemde het vonnis een keerpunt in de geschiedenis. "Eindelijk gerechtigheid voor de familie. Gerechtigheid voor zwart Amerika is gerechtigheid voor heel Amerika!", aldus Ben Crump.