Blijdschap om veroordeling agent die Floyd doodde, Biden vindt het niet genoeg

Eindelijk een sprankje hoop. De zwarte gemeenschap in de VS reageert opgelucht op de veroordeling van de voormalige politieman Derek Chauvin voor de dood van George Floyd. Ook president Biden noemt de veroordeling "een grote stap in de strijd tegen het wijdverbreide racisme in de VS. Maar het is niet genoeg."

Direct na de uitspraak barstte er een soort volksfeest uit in Minneapolis, zag correspondent Lucas Waagmeester. "De broer van Floyd zei: 'Wij kunnen weer ademen.'' Hiermee is bewezen dat George Floyds leven ertoe deed. Een verwijzing naar de leus van de protestbeweging die uitgroeide tot wereldwijd fenomeen: Black lives matter, zwarte levens doen ertoe."

De zwarte burgerrechtenbeweging, families van andere slachtoffers van politiegeweld zijn unaniem in hun reacties, vertelt Waagmeester: "Dit is gerechtigheid, zeggen ze: eindelijk een sprankje hoop dat er verantwoording wordt afgelegd voor het geweld tegen zwarte Amerikanen, wat tot deze moordzaak zo ontzettend vaak niet gebeurd is."

De blijdschap in Minneapolis, waar Floyd werd gedood, is groot. President Biden benadrukt dat de zaak overal ter wereld de ogen heeft geopend voor racisme: