Oekraïense president nodigt Poetin uit voor gesprek in oorlogsgebied

De Oekraïense president Zelensky heeft de Russische president Poetin uitgenodigd voor een ontmoeting in de oostelijke Donbass-regio. In dat gebied zijn de gevechten tussen de regeringstroepen en de door Rusland gesteunde separatisten weer opgelaaid.

In een videoboodschap aan Poetin zei Zelensky in het Russisch dat hij een einde wil maken aan het zeven jaar durende conflict in het gebied in Oost-Oekraïne. Maar hij zei ook dat Oekraïne klaar is om zichzelf te verdedigen als het wordt aangevallen.

De oorlog in Oost-Oekraïne heeft volgens de Verenigde Naties aan 13.000 mensen het leven gekost. Ondanks verschillende staakt-het-vurens laait het conflict herhaaldelijk op. De afgelopen weken zijn de dodelijkste in lange tijd: sinds het begin van dit jaar zijn er zeker vijftig doden gevallen.

De NAVO heeft Rusland opgeroepen direct te stoppen met de troepenopbouw aan de grens met Oekraïne en om zich terug te trekken uit Oost-Oekraïne