Van Gerwen speelt gelijk tegen Anderson in Premier League

De wedstrijd tussen Van Gerwen, vijfvoudig winnaar van de Premier League, en Anderson, tweevoudig winnaar, ging gelijk op. Van Gerwen leek bij een 5-3 voorsprong even op weg naar de overwinning, maar Anderson brak direct terug, waarna het duel eindigde in 6-6.

Michael van Gerwen heeft in de tweede fase van de Premier League gelijkgespeeld tegen Gary Anderson. De Nederlandse darter staat nu op de derde plaats.

De Premier League is na het WK het meest prestigieuze darttoernooi. Vanwege het coronavirus worden dit jaar de eerste negen speelrondes in twee blokken en op één locatie (in Milton Keynes) gespeeld zonder publiek.

De eerste ronde was van 5 tot 9 april. De tweede is van 19 tot 22 april. De rest van het schema wordt later bekendgemaakt.