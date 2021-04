Met protesten voor de deur verspeelt Chelsea twee punten tegen Brighton

Terwijl de Engelse voetbalwereld op zijn kop stond over de terugtrekking van alle zes de Engelse clubs uit de Europese Super League, moest er ook nog gevoetbald worden.

Op het moment dat Chelsea en Brighton Hove & Albion - een kwartier later dan gepland - het veld opkwamen voor hun Premier League-duel, hadden zo'n duizend Chelsea-fans hadden zich voor Stamford Bridge verzameld en maakten met spandoeken en leuzen hun afkeer van de gesloten topcompetitie kenbaar.

Chelsea had in de eerste helft een licht overwicht, maar ook Brighton creëerde enkele kansen in een weerzien tussen oud-Ajacieden Hakim Ziyech en Joël Veltman. De oud-ploeggenoten stonden beiden in de basis. Davy Propper zat namens Brighton de gehele wedstrijd op de bank.