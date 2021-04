Oud-agent Chauvin op alle aanklachten schuldig bevonden in zaak George Floyd

In de Verenigde Staten heeft de jury in de zaak-Floyd de voormalige politieman Derek Chauvin op alle aanklachten schuldig bevonden aan de dood van George Floyd. De rechter bepaalt nu de strafmaat.

Chauvin drukte in mei vorig jaar minutenlang zijn knie op de nek van de gearresteerde zwarte George Floyd, die op straat lag in Minneapolis. De 46-jarige man overleed in het ziekenhuis. Beelden van de arrestatie leidden over de hele wereld tot heftige protesten tegen racisme en politiegeweld.

Chauvin stond terecht voor second-degree murder, doodslag, third-degree murder, een term in het Amerikaanse strafrecht die wordt gebruikt als iemand onopzettelijk wordt gedood als gevolg van gevaarlijk handelen en voor doodslag door nalatigheid. In het zwaarste geval kan hij veertig jaar cel krijgen.

Politie Minneapolis: Chauvin ging boekje te buiten

Hooggeplaatste politiefunctionarissen, onder wie de politiecommissaris van Minneapolis, verklaarden tijdens het proces dat Chauvin buitensporig geweld had gebruikt en daarmee buiten zijn boekje was gegaan. Artsen stelden dat Floyd is overleden aan zuurstofgebrek, het gevolg van de knieklem waarmee hij tegen de grond werd gehouden.

Floyd werd aangehouden na een melding dat hij met een vals briefje van 20 dollar zou hebben betaald. De mishandeling werd door omstanders gefilmd en vervolgens via sociale media gedeeld.

President Biden noemde het bewijs in de zaak eerder vandaag "overweldigend". Ook zei hij te bidden voor een juist vonnis. Biden sprak gisteren nog met de familie van Floyd om zijn steun te betuigen.

Grootschalige protesten

De dood van Floyd leidde vorig jaar tot rellen en grootschalige protesten tegen politiegeweld en racisme. Terwijl de ogen zijn gericht op de rechtbank, wordt er in de VS opnieuw rekening gehouden met onrust.

Zo is de rechtbank extra beschermd met onder meer betonblokken en is de Nationale Garde aanwezig. De gouverneur van de staat heeft de noodtoestand uitgeroepen en er zijn ook extra politieagenten uit aangrenzende staten naar Minneapolis gekomen.

Ook buiten de stad waar Floyd vorig jaar om het leven kwam, houdt men rekening met nieuwe onlusten. Ook in onder meer Washington en New York hebben winkeliers schotten geplaatst om hun winkelruiten te beschermen.