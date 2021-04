Zorgvakbonden fel tegen versoepelingen, ziekenhuizen zien wel ruimte

Zorgvakbonden zijn niet blij met de vandaag aangekondigde versoepelingen van de coronamaatregelen. FNV Zorg & Welzijn zegt dat het kabinet Russisch roulette speelt met de ziekenhuiszorg. Het Landelijk Netwerk Acute Zorg is positiever over de versoepelingen.

Volgens FNV-bestuurder Elise Merlijn is het nog altijd "volle bak" in de ziekenhuizen: "Er is een hoog ziekteverzuim en operatiekamers zijn gesloten omdat medewerkers meehelpen op de intensive cares. Het beleid is nog steeds: alle hens aan dek."

Volgens Stella Salden, voorzitter van zorgvakbond NU91, snakken ook verpleegkundigen naar de versoepelingen, maar komen die nu nog te vroeg: "We moeten allemaal zorgen dat de druk van de ziekenhuizen af gaat. Zodat we straks kunnen genieten van een biertje of wijntje op het terras, zeker de verpleegkundigen die al een jaar lang in de frontlinie staan."

Landelijk Netwerk Acute Zorg positiever over versoepelingen

Het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), dat de druk over de ziekenhuizen probeert te verspreiden, ziet wel heil in de plannen van het kabinet en denkt ook dat met de huidige coronacijfers maatregelen kunnen worden losgelaten: "Er is nu een stabiel niveau. Als dat zo blijft, denken we dat voorzichtige, lichte versoepelingen mogelijk zijn", zegt een woordvoerder.

In de persconferentie van vandaag maakten demissionair premier Rutte en demissionair minister De Jonge bekend dat vanaf 28 april de avondklok wordt geschrapt, de terrassen en winkels beperkt open mogen en dat thuis en op uitvaarten meer bezoekers zijn toegestaan.

Rutte noemde het "verantwoord" om de eerste stap in de versoepelingen te zetten, omdat volgens hem de daling in de ziekenhuizen in zicht komt.