IS-papieren geven inkijkje in kalifaat: 'Afslachting hing steeds boven de markt'

Ook het kalifaat had een soort rijdende rechter. De politiemacht van terreurgroep IS, de Shurta, vervulde deze rol en was cruciaal voor de snelle groei en het relatieve succes van het kalifaat. Dat blijkt uit duizenden interne documenten van IS.

Die stukken, de IS-papers genoemd, bevatten een schat aan informatie over het functioneren van de groepering. Ze zijn in handen van The New York Times en de George Washington-universiteit.

Anatomie van het kalifaat

Terrorisme-expert Beatrice de Graaf is een van de onderzoekers die al toegang kregen tot de stukken uit de bureaucratie van IS, buitgemaakt in de periode dat coalitietroepen het kalifaat heroverden. Vandaag publiceert ze erover. "Het gebeurt niet vaak dat een staat verdwijnt en dan ook nog z'n papieren sporen achterlaat. Met het Derde Rijk gebeurde het en met de Stasi. Je kunt nu de anatomie van het kalifaat in kaart brengen."

IS werd in 2006 opgericht als organisatie van verschillende soennitische groepen, aanvankelijk gelieerd aan al-Qaida. Na een snelle opmars riep de terreurgroep in 2014 het kalifaat uit. Op het hoogtepunt had IS de controle over een gebied in Irak en Syrië waar meer dan tien miljoen mensen woonden.

Al voor het uitroepen van het kalifaat had IS "achter de schermen" politiekantoren en andere voorzieningen in bezit genomen, zegt De Graaf. "IS was van meet af aan bezig een staat te stichten en zich te vestigen in het hart van de bevolking. En dat was uniek."