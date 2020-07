Probleem bij aansprakelijkheid zakelijke e-bike: 'Ondernemer moet het zelf regelen'

Een pizzabezorger rijdt met zijn elektrische bezorgfiets een voetganger aan. De voetganger loopt een dwarslaesie en hersenletsel op. Ze is houder van een autorijschool en lijdt zo ook flinke economische schade. De eigenaar van de pizzeria, die de bezorger op pad stuurde en aansprakelijk is, gaat ervan uit dat de schade wordt vergoed uit zijn bedrijfs-aansprakelijkheidsverzekering. Maar dat blijkt niet het geval. De ondernemer bezwijkt onder de schadevergoedingen die hij moet betalen. Zijn zaak gaat failliet.

In de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen (WAM) staat voor welke voertuigen een verzekeringsplicht geldt. Voor speed-pedelecs (elektrische fietsen die sneller kunnen dan 25 kilometer per uur) is die verplichting er wel, maar niet voor e-bikes (maximaal 25 kilometer per uur).

"Als ik met potentiële klanten praat, gaan ze ervan uit dat de aansprakelijkheid is geregeld in standaard aansprakelijkheidsverzekeringen", zegt Marcel Jansman van Bazz e-bikes dat elektrische bezorgfietsen levert aan bedrijven. "Maar die aansprakelijkheid is dus niet geregeld." Jansman heeft inmiddels een speciale polis voor de aansprakelijkheid bij de e-bikes opgenomen in de abonnementen waarmee hij de elektrische bezorgfietsen aflevert bij zijn klanten. "Die zit er nu vast in, klanten kunnen daar niet van afzien."

Kwetsbaar

Vooral kleine ondernemers die met bezorgen beginnen, zijn kwetsbaar, zegt expert personenschade Edwin van Slooten van Letselschadebureau Kloppenburg. "Zij nemen vaak geen assurantieadviseur in de arm en sluiten verzekeringen af rechtstreeks via direct writers." De aanrijding van de pizza-koerier met een voetganger is het enige praktijkvoorbeeld dat hij kent waar het mis ging met de aansprakelijkheid.

Hoewel er wel registratie van cijfers plaatsvindt, is het een nog een redelijk nieuwe markt en zijn er nog weinig cijfers bekend. "Maar de kans is groot dat het er meer zijn, omdat veel horecaondernemers in de coronacrisis zijn gaan bezorgen," zegt Van Slooten.

Horeca Nederland zegt niet te weten om hoeveel ondernemers het gaat. Maar Marcel Jansman van Bazz e-bikes constateert dat de vraag naar elektrische bezorgfietsen de laatste maanden flink is gegroeid. "Het verbaast me dat de aansprakelijkheid voor zakelijke e-bikes nog niet goed is geregeld."

Het Verbond van Verzekeraars noemt het vrijstellen van e-bikes voor de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen in 2006 als oorzaak van de verwarring. "De meeste verzekeraars hebben na die vrijstelling het aansprakelijkheidsrisico voor e-bikes in de particuliere aansprakelijkheidsverzekering opgenomen", zegt een woordvoerder. "Maar voertuigen die zakelijk worden gebruik, hebben een heel ander aansprakelijkheidsrisico. Wij vinden dat ondernemers zelf de verantwoordelijkheid hebben om goed uit te zoeken of ze goed zijn verzekerd."