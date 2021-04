Schalke degradeert na 30 jaar uit Bundesliga, Bayern één zege verwijderd van titel

Klaas-Jan Huntelaar praat met zijn ploeggenoten van Schalke 04 - AFP

Na dertig jaar in de Bundesliga komt Schalke 04 komend seizoen uit op het tweede niveau van Duitsland. De club uit Gelsenkirchen verloor dinsdagavond met 1-0 van Arminia Bielefeld en kan degradatie nu niet meer ontlopen. Na de overwinning van concurrent FC Köln eerder op de avond (2-1 tegen RB Leipzig), wist Schalke dat het moest winnen van Bielefeld om nog een sprankje hoop te houden op lijfsbehoud. Met Klaas-Jan Huntelaar in de basis kon de hekkensluiter van de Bundesliga echter aanvallend geen potten breken in de eerste helft. Ook tegenstander Bielefeld was onzorgvuldig in de afronding, waardoor de stand halverwege nog 0-0 was.

Mehmet-Can Aydin (Schalke 04) treurt na de degradatie - AFP

De tweede helft was nog geen vijf minuten onderweg, toen Bielefeld via aanvoerder Fabian Klos op voorsprong kwam. De club van trainer Dimitrios Grammozis ontsnapte aan een grotere achterstand, omdat Klos een strafschop miste. Schalke zette daar weinig tegenover en creëerde nauwelijks kansen. Het bleef dan ook bij 1-0 in Bielefeld. Achterstand onoverbrugbaar De achterstand op nummer zeventien Köln is door de nederlaag opgelopen tot dertien punten. Met nog vier speelronden te gaan, is dat gat onoverbrugbaar. Het is voor de vierde keer in de clubgeschiedenis dat Schalke degradeert. In de afgelopen dertig jaar eindigde Schalke vier keer op de tweede en vijf keer op de derde plaats in de Bundesliga en kwam de club negen keer uit in de Champions League.

Choupo-Moting zet Bayern München op voorsprong - Pro Shots