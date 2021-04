Schalke 04 kan degradatie bijna niet meer ontlopen na zege Köln op RB Leipzig

FC Köln heeft belangrijke punten gepakt in de strijd tegen degradatie. De nummer zeventien van de Bundesliga won verrassend met 2-1 van nummer twee RB Leipzig. Voor concurrent Schalke 04 kan daardoor het doek vanavond al vallen, als het niet wint van Bielefeld.

In het RheinEnergieStadion had RB Leipzig vrijwel de hele wedstrijd het initiatief. Ondanks grote kansen voor onder anderen Nordi Mukiele (schot hard voorlangs) en Alexander Sørloth (kopbal knap gered door Timo Horn), werd er in de eerste helft nog niet gescoord.

In de tweede helft kwam Köln aanvallend uit de startblokken en tegen de verhoudingen in kopte Jonas Hector de thuisploeg op voorsprong. Met een fraaie uithaal zorgde Amadou Haidara voor de gelijkmaker, maar enkele seconden later keek Leipzig alweer tegen een achterstand aan. Opnieuw was Hector de gevierde man bij Köln.

Ook invaller Justin Kluivert, die in de 67ste minuut in het veld kwam, kon de nederlaag van Leipzig niet meer voorkomen. De Nederlandse aanvaller was in blessuretijd nog wel dicht bij de 2-2, maar zijn inzet eindigde op de paal.

Achterstand Leipzig wordt groter

Leipzig heeft na de nederlaag nog een minieme kans op het kampioenschap. Afgelopen vrijdag verspeelde het ook al dure punten tegen Hoffenheim (0-0).

Koploper Bayern München komt later vanavond nog in actie tegen Bayer Leverkusen en kan de voorsprong vergroten tot tien punten op de nummer twee.